Трассы в Карелии потихоньку заносит снегом

В Петрозаводске и районах Карелии сегодня идет снег. О непогоде и сильном ветре ранее предупреждали синоптики и региональное МЧС.

Трассы в Карелии также постепенно заносит снегом. В этом можно убедиться, взглянув на скриншоты с камер наблюдения, которые сегодня разместило ГИБДД. Водителей просят заменить летнюю резину.

«В республике сохраняется дождливая погода, местами дождь со снегом. При таких погодных условиях водителю необходимо быть максимально внимательным, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Обязательно побеспокойтесь о замене летних шин на зимние»,

- сказано в сообщении Госавтоинспекции региона.

В Петрозаводске, как прогнозирует паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», снег будет идти весь день. Причем к вечеру осадки и ветер усилятся.

На крупных водоемах республики сегодня прогнозируется сильный северо-западный ветер с порывами до 25-28 м/с.