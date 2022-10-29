Петрозаводск попадет под удар стихии сегодня вечером

Жителей Карелии предупреждают об ухудшении погоды. Ожидается, что стихия разгуляется ближе к ночи субботы, а в воскресенье по региону пройдут осадки. Погода испортится и в Петрозаводске.

«С 20-23 часов 29 октября с сохранением в течение суток 30 октября местами по Карелии ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, на акваториях крупных водоемов до 24 м/с. Ночью и утром 30 октября местами по Карелии ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега»,

- сказано в предупреждении Единой дежурно-диспетчерской службы.

Ранее синоптики также предупредили о понижении температуры воздуха. (фото unsplash.com, Ben Allan)