На грани зимы - синоптики рассказали о погоде в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, днем небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха +3, -2 в течение суток.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем 0;

В Кондопоге, Медвежьегорске днем +2;

В Олонце, Пудоже, Сортавале днем +3;

В Сегеже, Суоярви днем +1. (фото unsplash.com, Ralph (Ravi) Kayden)