Мокрый снег, дождь ожидаются в воскресенье в Карелии

В Петрозаводске в воскресенье облачно с прояснениями. Ночью дождь, мокрый снег, днем небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура +3, -2 в течение суток.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -3, днем 0;

В Кондопоге ночью -1, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -3, днем +2;

В Олонце ночью -3, днем +3;

В Пудоже ночью -2, днем +3;

В Сегеже ночью -3, днем +1;

В Сортавале ночью -2, днем +3;

В Суоярви ночью -3, днем +1.

О похолодании, гололедице и снежном покрове местами по республике ранее предупредили синоптики. (фото unsplash.com, Maddy Weiss)