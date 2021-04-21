21 апреля 2021, 07:37
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Трассу «Кола» перекроют для проезда в городе Сясьстрой 9 мая

Дорогу на 137-м километре закроют, чтобы люди могли пройти к братскому кладбищу

Движение на федеральной трассе Р-21 «Кола» будет перекрыто в городе Сясьстрой Ленобласти, сообщает Мойка78 со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перекрытие движения транспорта совершат на участке дороги Р-21 с 136 км по 137 км. Это необходимо для прохождения колонны граждан к братскому кладбищу 9 мая с 11:00 до 12:00 . Продолжительность перекрытия – не более одного часа,

– говорится в сообщении

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Фото с сайта moika78.ru Google Maps

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