Торговый киоск сгорел по неизвестной причине

Во вторник в отдел надзорной деятельности пожарной охраны города Кондопога поступило сообщение о пожаре в торговом киоске на улице Заводской. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Как было установлено в ходе предварительной проверки, пожар в металлическом строении произошел вечером накануне.

В результате ЧП киоск был значительно поврежден, так как пожарная охрана на место происшествия не вызывалась. Произошло самозатухание пожара.

По какой причине произошел инцидент, теперь предстоит выяснить специалистам в ходе специальной проверки. // Фото: freepik.com / Ilovehz