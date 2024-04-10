В Петрозаводске не наказали водителя, сбившего велосипедиста насмерть

В августе прошлого года страшное ДТП потрясло жителей Петрозаводска: велосипедист ехал по пешеходному переходу недалеко от Главного рынка, его на большой скорости сбил водитель автомобиля. Через неделю 27-летний велосипедист по имени Александр умер в БСМП, не приходя в сознание. Семь месяцев велась доследственная проверка. 8 апреля бывшей жене Александра сообщили, что в возбуждении уголовного дела отказано.

Все семь месяцев, со слов следователя, проводились экспертизы в рамках доследственной проверки. При этом вторая сторона (потерпевших) даже не была опрошена, о ходе проверки не сообщалось, какие экспертизы назначались, не уведомляли. Следователь не попыталась связаться с Дарьей Никулиной - бывшей женой Александра, хотя имела все ее контактные данные.

Дарья воспитывает 8-летнюю дочь Александра. Но не может, как заинтересованная сторона, реализовать право на защиту малолетнего ребенка, гарантированное государством. Подробности читайте в нашем материале. // Фото: Freepik