Тело ребенка нашли возле школы в Пермском крае

В Пермском крае на улице было обнаружено тело 11-летнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел днем 29 ноября в поселке Углеуральский. Прохожие нашли тело ребенка недалеко от школы. Видимых признаков насильственной смерти на нем не было.

Следователи начали проверку по факту трагедии. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти школьника. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com