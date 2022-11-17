Тело новорожденного нашли на мусорном полигоне в Адыгее

В Адыгее на мусорном полигоне нашли тело мертвой новорожденной девочки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Страшную находку сделали работники мусорного полигона, расположенного в городе Адыгейск. Все случилось 12 ноября. Предварительно установлено, что отходы, среди которых нашли труп девочки, были привезены из поселка Энем, расположенного под Краснодаром.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Назначены экспертизы, выясняются обстоятельства случившегося. Разыскивается человек, совершивший это преступление. Фото СУ СК по Адыгее