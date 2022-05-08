Телеканалы не покажут советские фильмы про войну в День Победы

На 9 мая из сетки вещания трех крупных федеральных телеканалов исключили советские картины о войне. Их не покажут Россия-1, Первый канал и НТВ, передает Telegram-канал «Агентство. Новости».

Зрители не смогут в День Победы посмотреть фильмы «В бой идут одни старики», «Они сражались за родину», «Офицеры», «Летят журавли», «А зори здесь тихие» и другие подобные ленты, которые обычно показывали в этот праздник.

У этих картин всегда был очень высокий рейтинг. Но теперь их покажут либо 8 мая, либо 10 мая, либо поздно ночью 9 мая. Их место займут фильмы и сериалы о войне, снятые гораздо позднее. Некоторые россияне объяснили это ситуацией вокруг Украины. // Фото: kirov-portal.ru