Коронавирусом за сутки заразились 5447 россиян

За минувшие сутки в России выявили 5447 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в пандемию достигло 18 222 219 18 227 666, сообщили в оперштабе 8 мая.

Ранее, 7 мая, количество выявленных случаев ковида составило 5500.

Наибольшее число заражений выявили в Москве (396), Петербурге (373) и Московской области (309).

За последние сутки количество госпитализаций составило 1308. За этот же период 6682 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 17 603 398 человек. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 118 россиян.

В стране за все время пандемии COVID-19 было зафиксировано 376 946 летальных исходов. // Фото: TheDigitalArtist/pixabay.com