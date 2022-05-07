Легендарную «Катюшу» спели на языках разных народов России

В соцсетях появилось видео, на котором дети исполняют знаменитую песню на разных языках. «Катюша» звучит на русском, татарском, чеченском, аварском, марийском.

Авторы проекта напоминают, что победа над фашизмом стала возможной благодаря всем народам Советского Союза, и посвящают его всем героям Великой Отечественной войны.

«Россия многонациональна, и во время празднования Дня Победы слова известной песни звучат на многих языках. Мы помним всех героев, отстоявших нашу свободу!»

Напомним, известную песню написали композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский в 1938 году. Во время Великой Отечественной появилось около сотни фронтовых переделок, в которых пелось о смелых девушках, которые воевали наравне с мужчинами, а сама «Катюша» стала одним из неформальных символов Победы. Смотрим видео. Фото: скриншот клипа