14 сентября 2021, 15:22
Таксист нашел на улице чужую банковскую карту и попал под статью
50-летний водитель стал фигурантом уголовного дела о краже двух тысяч рублей, совершенной с банковского счета
40-летний петрозаводчанин пополнил баланс банковской карты в банкомате, а спустя время обнаружил списание двух тысяч рублей. О краже денег он сообщил в полицию.
Оказалось, мужчина выронил карточку на парковке. Ее подобрал 50-летний таксист. Мужчина отвез клиентов, а затем заправился на АЗС за чужой счет, а также купил блок сигарет и бутылку воды, рассказали в МВД.
Таксист, как считают полицейские, хотел и дальше расплачиваться чужой картой, но на ней не оказалось денег. Тогда подозреваемый в краже сломал банковскую карту и выбросил. (фото RahulPandit, pixabay.com)