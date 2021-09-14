Таксист нашел на улице чужую банковскую карту и попал под статью

40-летний петрозаводчанин пополнил баланс банковской карты в банкомате, а спустя время обнаружил списание двух тысяч рублей. О краже денег он сообщил в полицию.

Оказалось, мужчина выронил карточку на парковке. Ее подобрал 50-летний таксист. Мужчина отвез клиентов, а затем заправился на АЗС за чужой счет, а также купил блок сигарет и бутылку воды, рассказали в МВД.

Таксист, как считают полицейские, хотел и дальше расплачиваться чужой картой, но на ней не оказалось денег. Тогда подозреваемый в краже сломал банковскую карту и выбросил. (фото RahulPandit, pixabay.com)