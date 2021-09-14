Добровольцев просят помочь в поисках пропавшего в Карелии мужчины

В связи с появлением новой информации об исчезновении в Карелии Андрея Гришкина идет набор добровольцев для прочесывания лесной зоны. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».

Напомним, 27-летний мужчина пропал 15 июля. Через несколько дней его автомобиль нашли в одном километре от поселка Березовка Кондопожского района. Известно, что у него закончился бензин, и он хотел пойти на АЗС на перекрестке дорог «Кола»-Березовка.

Сбор волонтеров пройдет 16 сентября в 9:30 по адресу: Кондопога, Октябрьское шоссе, д. 17. Форма одежды лесная, по погоде. Координатор поиска на месте - Сергей Иванович Шор, телефон +79535299886. Фото источника