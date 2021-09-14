Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух молодых людей, попавших в объектив камеры наблюдения одного из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Эти люди подозреваются в краже микрофона стоимостью 12 тысяч рублей из крупного торгового центра. Личности подозреваемых пока не установлены.

Всех, кто знает этих молодых людей, просят звонить по телефонам: 8 953 545 37 48 или 02. Конфиденциальность гарантируется.