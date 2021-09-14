Житель Карелии украл стоявший во дворе автомобиль

В полицию Кеми обратился местный житель. Он рассказал, что со двора пропала его иномарка, долгое время там простоявшая, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что автомобиль был неисправным и не использовался. Владелец оценил ущерб в восемь тысяч рублей.

Под подозрением оказался 23-летний мужчина. Он признался, что заметил старую технику, вызвал эвакуатор и вывез автомобиль в пункт приема металла. Полученные деньги потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/fsHH