14 сентября 2021, 11:30
Вор нарвался на наряд Росгвардии в магазине в Сортавале
В Карелии вневедомственной охраной пресечено два правонарушения за сутки
Днем 13 сентября в Сортавале сотрудники Росгвардии задержали двух нарушителей в одном магазине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Росгвардейцы выехали в торговую точку после того, как там сработала тревожная сигнализация. Выяснилось, что 31-летний местный житель совершил открытое хищение товара. Пока стражи порядка выясняли личность подозреваемого в грабеже, еще один покупатель попытался незаметно пронести товар мимо кассы, но был остановлен охраной.
Оба злоумышленника были переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии