Вор нарвался на наряд Росгвардии в магазине в Сортавале

Днем 13 сентября в Сортавале сотрудники Росгвардии задержали двух нарушителей в одном магазине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы выехали в торговую точку после того, как там сработала тревожная сигнализация. Выяснилось, что 31-летний местный житель совершил открытое хищение товара. Пока стражи порядка выясняли личность подозреваемого в грабеже, еще один покупатель попытался незаметно пронести товар мимо кассы, но был остановлен охраной.

Оба злоумышленника были переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии