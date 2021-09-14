Жительница Петрозаводска осталась без банковской карты и денег

В полицию Петрозаводска обратилась 47-летняя горожанка. Женщина рассказала, что стала получать сообщения о списании денег с банковской карты. Поиски карточки успехом не увенчались, и потерпевшая заблокировала счет, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 36-летний знакомый горожанки. Выяснилось, что ранее она доверяла ему свою карту, чтобы тот совершал покупки. На этот раз мужчина взял платежное средство сам. Он отправился по магазинам и приобретал алкоголь и сигареты, пока карта не была заблокирована. Злодей успел потратить две тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела о краже и о попытке кражи. Ведется следствие. Фото pixabay.com/stevepb