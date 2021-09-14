Гражданин Уганды задержан в приграничном районе Карелии

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по РК задержали в районе поселка Алхо Лахденпохского района 25-летнего гражданина Уганды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В момент задержания мужчина двигался в направлении государственной границы. Разрешения на пребывание в приграничной зоне у него не было, и объяснить, что он там делает, гражданин африканского государства также не смог.

Лахденпохский районный суд назначил иностранцу штраф и предписал выдворить его за пределы России. До выдворения мужчина будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по РК. Фото pixabay.com/Free-Photos