14 сентября 2021, 10:13
Гражданин Уганды задержан в приграничном районе Карелии
25-летний выходец из Африки не смог объяснить, почему он движется в ночи к государственной границе
Сотрудники Пограничного управления ФСБ по РК задержали в районе поселка Алхо Лахденпохского района 25-летнего гражданина Уганды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В момент задержания мужчина двигался в направлении государственной границы. Разрешения на пребывание в приграничной зоне у него не было, и объяснить, что он там делает, гражданин африканского государства также не смог.
Лахденпохский районный суд назначил иностранцу штраф и предписал выдворить его за пределы России. До выдворения мужчина будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по РК. Фото pixabay.com/Free-Photos