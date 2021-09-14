Преступление в центре Петрозаводска попало на видео

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камер наблюдения магазина алкогольной продукции, расположенного в центре города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот человек подозревается в краже алкоголя. На кадрах видно, как он берет одну или две бутылки и покидает магазин. Личность подозреваемого пока не установлена.

Всех, кто что-либо знает об этом мужчине, просят звонить по телефонам: 8 921 011 86 96 или 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.