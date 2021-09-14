Дерево рухнуло на жилой дом в Петрозаводске

Вчера поздним вечером, в 23 часа 39 минут, на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Кутузова дерево упало на крышу жилого дома. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Были повреждены конструкции кровли, а в квартире на втором этаже было выбито оконное стекло в одной из квартир. Также дерево оборвало электрические провода.

По предварительным данным, аварийные работы по устранению последствий разбушевавшейся стихии будут проводиться сегодня с утра. Фото pixabay.com/Taken