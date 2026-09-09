Т2 первым открыл предзаказ на всю линейку iPhone 18

Клиенты, забронировавшие новинку на раннем этапе, получат от оператора на шесть месяцев статус Selection: приоритетный сервис, бизнес-залы аэропортов, эксклюзивные бонусы и преимущества Яндекс Ultima

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Поставки в Россию начнутся уже в ближайшее время, при этом Т2 гарантирует доставку устройства в любой регион страны.

Предзаказ доступен на все представленные модели - iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Ultra - во всех цветовых исполнениях и вариантах встроенной памяти.

В этом году Apple предлагает ряд существенных изменений в отличие от предыдущей версии смартфона. iPhone 18 Pro и Pro Max оснастят новым чипом А20 Pro на базе 2-нм техпроцесса, что гарантирует существенный скачок в производительности и энергоэффективности устройства. Камера получит переменную диафрагму и переработанную кнопку управления съемкой для качественной съемки в любых условиях освещения. Среди других ключевых изменений – увеличенная емкость аккумулятора в модели Pro Max, стандартизация 12 Гб оперативной памяти для всей линейки и обновленный дизайн элемента Dynamic Island.

Оформить предзаказ на новинку можно на специальном лендинге. Те, кто зарезервирует смартфон и выкупит его вскоре после старта продаж, получат статус Selection на полгода - с приоритетным обслуживанием и эксклюзивными привилегиями от Т2.

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