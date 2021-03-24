«Новая Управляющая» купила еще один снегопогрузчик

«Новая Управляющая компания», обслуживающая около 30 домов в Петрозаводске, приобрела новый погрузчик. Он очень пригодится компании для уборки снега во дворах и проездах. Календарная зима уже закончилась, однако снег таять не спешит.

«Новая Управляющая» всю зиму справлялась той техникой, что имелась в распоряжении – был разработан особый график, позволяющий удерживать ситуацию под контролем. Однако сейчас, понимая необходимость расширения парка спецтехники, руководство компании решило приобрести еще один погрузчик в дополнение к уже имеющимся двум, а также – к четырем снегоотбрасывателям. Ведь впереди потепление, которое может привести к неприятным последствиям – дворы станут непроходимыми.

Наличие своей собственной техники, а не арендованной у сторонних организаций, позволит компании оперативно решать вопросы, связанные с уборкой. Новый погрузчик больше тех, что уже имеются у компании. В его ковш вмещается больше снега, что тоже немаловажно.

Непростую ситуацию во время оттепели можно было видеть и в центре, и в районах карельской столицы. Поскольку мы заботимся о репутации, стремимся развиваться и участвовать в формировании действительно комфортной городской среды, решили купить новый погрузчик. Он уже опробован и работает на территории, относящейся к ведению нашей компании

- рассказал руководитель управляющей компании Виктор Патроев.

В Новой Управляющей отметили, во дворах также работают и дворники – более 20 человек, убирающие снег по старинке, лопатами. И, судя по тому, что недавно местные жители отблагодарили дворников премиями, сотрудники компании справляются со своей работой.

Прогноз погоды на ближайшее время непростой, начинается потепление, одновременно с ним будет идти снег с дождем, поэтому все силы компании будут брошены на уборку снега в особом режиме, чтобы не допустить потопов

- пообещал Виктор Патроев.

Кроме того, управляющая компания в ближайшее время планирует провести все работы, необходимые для подготовки инфраструктуры к активному таянию снега.

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