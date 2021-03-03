Сверхтяжелый тягач нанес серьезный ущерб дорогам Карелии

Определён размер ущерба, который придется возмещать перевозчику, грубо нарушившему существующие нормы по весу и габариту транспортного средства, сообщает «Правда Севера».

Утром 16 февраля аппаратура автоматизированного пункта весогабаритного контроля, расположенного в районе Каргополя, зафиксировала прохождение автотранспортного средства общей массой 154,5 тонны. Мало того – его госномер был скрыт.

Автомобиль-нарушитель проследовал в сторону Карелии, через пост весогабаритного контроля в 5:50 утра вместе с двумя машинами сопровождения.

Грузовик превзошел все разрешенные показатели не только по своему весу, но и по ширине (3,65 метра), и высоте (4,47 метра) – это тоже зафиксировали приборы учёта.

Разрешённая общая масса автомобиля при движении по российским дорогам составляет 44 тонны общей массы. Любое превышение данного показателя требует спецразрешения. Однако для прохождения по дорогам автомобиля с массой 154 тонны такого разрешения официально никто никогда бы не выдал. Ни один мост на региональных дорогах под такие нагрузки просто не рассчитан, да и на дороги подобная масса действует разрушительно,

– рассказал руководитель центра управления движением «Архангельскавтодора» Олег Герасимов.

Около 18:00 того же дня пришла информация, что нарушителя задержали сотрудники ГИБДД в Пудоже. Выяснилось, что грузовик двигался из Вологодской области.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, максимальное наказание, которое может быть взыскано с нарушителя (штраф) – 500 тысяч рублей.

Сейчас Архангельская региональная транспортная служба произвела расчёт ущерба, нанесённого нарушителем. Исходя из того, что общая протяжённость маршрута пройденного им по региональной автодороге Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож (до границы с Карелией) составила 285 километров, ущерб составил 1 миллион 135,5 тысяч рублей.

По данным «Архангельскавтодора», ещё порядка 300 тысяч рублей составляет начисленный ущерб от прохождения автомобиля по территории Карелии. Если машина доехала до самого Пудожа, то по итогу выходит примерно 3500 рублей за километр.

А ведь еще не выходили на связь вологодские дорожники.

Фото пресс-службы «Архангельскавтодора»