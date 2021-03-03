Петрозаводчанка приревновала сожителя к подруге и ударила его ножом

В ночь на 1 марта в полицию Петрозаводска поступило сообщение из одной из городских больниц о госпитализации 36-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в области грудной клетки. У пострадавшего диагностировали левосторонний пневмоторакс, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что мужчину тяжело ранила его 41-летняя гражданская жена. Поводом для совершения преступления стала ревность.

Оказалось, что в гости к паре пришла подруга хозяйки. Компания проводила время за распитием алкоголя. В процессе застолья женщине показалось, что ее гражданский супруг заигрывает с ее подругой. Тогда она схватила нож и ударила им мужчину в грудь.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие. Фото bizbi.ru