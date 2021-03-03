Опубликовано видео серьезного пожара в жилом доме в Карелии

В Сети опубликовано видео тушения серьезного пожара, произошедшего вечером 2 марта в жилом доме в Кеми. Ролик выложили в паблике ОПС по Кемскому району.

Напомним, огонь вспыхнул в одноэтажном доме в районе 20 часов. На борьбу со стихией выехали кемские пожарные, а также их коллеги из поселка Рабочеостровск. Общими усилиями за час возгорание было ликвидировано.

В результате ЧП строение было значительно повреждено огнем. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.