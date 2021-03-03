Жилой дом сгорел в Карелии

Вчера в 19 часов 58 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Кемь поступило тревожное сообщение о том, что на улице 1 Мая произошел пожар в частном деревянном жилом доме. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. На помощь городским пожарным для борьбы с огнем прибыли их коллеги из поселка Рабочеостровск. Общими усилиями пожар был ликвидирован.

В результате ЧП строение было значительно повреждено огнем. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.

Еще один частный дом горел в поселке Амбарный Лоухского района. Там пожарная охрана на место происшествия не вызывалась, так как с огнем самостоятельно при помощи подручных средств справились очевидцы происшествия.

В результате пожара в доме был поврежден потолок в комнате на площади шесть квадратных метров. Сейчас по данному ЧП проводится проверка, в ходе которой специалисты установят причину инцидента. Фото gtrk-saratov.ru