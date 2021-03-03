Мертвую женщину нашли в квартире в Петрозаводске

Вчера в 17 часов 14 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что его пожилая мама не отвечает на звонки и не открывает дверь. Своим ключом он не мог открыть дверь, так как она была заперта изнутри, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили трехколенную лестницу в окно квартиры, расположенной на втором этаже, и проникли внутрь помещения.

Худшие опасения подтвердились, женщина была мертва. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото commapress.ru