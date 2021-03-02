Житель Пудожского района осужден по уголовной статье за пьяную езду

Суд признал виновным и приговорил жителя Пудожского района к 220 часам обязательных работ и лишению права на управление транспортными средствами на два года и шесть месяцев, сообщает сайт Пудожского районного суда.

Подобный вердикт стал возможен потому, что подсудимый, имеющий судимость за аналогичное преступление, вновь совершил преступление против безопасности движения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения.

Приговором суда он признан виновным и свою вину признал. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото с сайта vmnews.ru