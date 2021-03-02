02 марта 2021, 20:08
Происшествия

Житель Пудожского района осужден по уголовной статье за пьяную езду

Мужчина второй раз попался за рулем в нетрезвом виде

Суд признал виновным и приговорил жителя Пудожского района к 220 часам обязательных работ и лишению права на управление транспортными средствами на два года и шесть месяцев, сообщает сайт Пудожского районного суда.

Подобный вердикт стал возможен потому, что  подсудимый, имеющий судимость за аналогичное преступление, вновь совершил преступление против безопасности движения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения.

Приговором суда он признан виновным и свою вину признал. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото с сайта vmnews.ru

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Карелия
Пудож
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Пудожский районный суд
Пьяная езда
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обязательные работы