02 марта 2021, 20:08
Житель Пудожского района осужден по уголовной статье за пьяную езду
Мужчина второй раз попался за рулем в нетрезвом виде
Суд признал виновным и приговорил жителя Пудожского района к 220 часам обязательных работ и лишению права на управление транспортными средствами на два года и шесть месяцев, сообщает сайт Пудожского районного суда.
Подобный вердикт стал возможен потому, что подсудимый, имеющий судимость за аналогичное преступление, вновь совершил преступление против безопасности движения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения.
Приговором суда он признан виновным и свою вину признал. Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото с сайта vmnews.ru