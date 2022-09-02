Суточное число зараженных коронавирусом в стране превысило 50 тысяч

За последние сутки в России выявлены 50 952 новых случая заражения коронавирусом. Умер 91 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Карелии зарегистрированы 379 новых заболевших. В больницы доставлены 17 человек с Covid-19.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 384 532 человек. Число случаев заражения перевалило за 19,62 миллиона. Фото: unsplash.com