06 марта 2026, 12:57
Суд оштрафовал водителя за случай с пешеходом-пенсионеркой в Карелии
Водителя из Сортавальского округа оштрафовали за причинение легкого вреда здоровью пешеходу
Фото: freepik
52-летнего водителя из Сортавальского округа признали виновным в нарушении Правил дорожного движения и причинении легкого вреда здоровью, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
По данным источника, мужчина наехал на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП пенсионерке был причинен легкий вред здоровью.
В ходе судебного заседания водитель признал вину. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении граждан Белоруссии, совершивших кражу в магазине в Медвежьегорске.