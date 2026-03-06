Суд оштрафовал водителя за случай с пешеходом-пенсионеркой в Карелии

52-летнего водителя из Сортавальского округа признали виновным в нарушении Правил дорожного движения и причинении легкого вреда здоровью, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

По данным источника, мужчина наехал на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП пенсионерке был причинен легкий вред здоровью.

В ходе судебного заседания водитель признал вину. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.

