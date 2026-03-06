Иностранцев будут судить за кражу из магазина в Карелии

В Медвежьегорске завершено расследование уголовного дела о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору. В преступлении обвиняются 37-летний и 39-летний граждане Белоруссии, сообщили в республиканском МВД.

По версии следствия, мужчины приехали на заработки в Карелию. Из Петрозаводска они отправились в Пудожский район на другой объект. По дороге зашли в сетевой магазин в Медвежьегорске. Злоумышленники решили сэкономить на оплате товаров, заметив, что в помещении нет антикражных ворот, а поблизости – охранника и сотрудников магазина.

В один пакет иностранцы сложили товары, платить за которые не собирались. Остальную продукцию (батон, чёрный чай, упаковку наггетсов и пачку крекеров) положили в тележку и проследовали на кассу самообслуживания. Пока один «пробивал» товар, другой – был «на шухере».

Приятели вынесли из магазина без оплаты филе сельди, сосиски, две бутылки виски, мужской гель для душа и ещё одну упаковку наггетсов. Ущерб превысил 6 200 рублей.

Мужчины свою вину признали, полностью возместили ущерб. Их дальнейшую судьбу решит суд.