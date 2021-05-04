Студенты консерватории создали эксклюзивную версию духовного стиха

Студенты IV курса кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской консерватории им. А.К. Глазунова Радис Гайниятов и Елизавета Чиркова представили необычную версию старинного Смоленского духовного стиха «Ай жали бали». Интересное сочетание вокала и удмурдской цитры крезь создают особую гармонию, ощущение пространственности и полета.

Номер был подготовлен под руководством педагогов кафедры Игоря Соловьева и Светланы Николаевой.

Духовные песнопения разносили по Северу нищие музыканты. Сохранению этого жанра способствовало старообрядчество и вера, несмотря на повсеместное искоренение православия после революции. В отличие от былины, духовные стихи дожили до наших дней.