04 мая 2021, 07:15
Общество

Студенты консерватории создали эксклюзивную версию духовного стиха

Старинное песнопение открылось по-новому благодаря удмурдским гуслям

Студенты IV курса кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской консерватории им. А.К. Глазунова Радис Гайниятов и Елизавета Чиркова представили необычную версию старинного Смоленского духовного стиха «Ай жали бали». Интересное сочетание вокала и удмурдской цитры крезь создают особую гармонию, ощущение пространственности и полета. 

Номер был подготовлен под руководством педагогов кафедры Игоря Соловьева и Светланы Николаевой.

Духовные песнопения разносили по Северу нищие музыканты. Сохранению этого жанра способствовало старообрядчество и вера, несмотря на повсеместное искоренение православия после революции.  В отличие от былины, духовные стихи дожили до наших дней. 

 

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Метки: 
Петрозаводская государственная консерватория им. Глазунова
Кафедра музыки финно-угорских народов
Игорь Соловьев
Радис Гайниятов
Духовные стихи
Ай жали бали
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