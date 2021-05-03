03 мая 2021, 16:38
С улиц Петрозаводска вывозится смет, проезжие части и тротуары моют
Работа техники и мобильных бригад не прекращается в выходные и праздничные дни
Основные работы по уборке карельской столицы развернулись на Кукковке, в Первомайском и Октябрьском районах. Подрядчик круглосуточно вывозит смет с проезжих частей.
Техника подметает и моет проезжие части и тротуары. Днем на улицах задействовано двадцать спецмашин. Рабочие вручную убирают смет и мусор возле остановок и пешеходных переходов, на газонах и в труднодоступных для техники местах.
За качеством работ подрядчика следят специалисты комитета ЖКХ администрации города. // Фото petrozavodsk-mo.ru