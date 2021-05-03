С улиц Петрозаводска вывозится смет, проезжие части и тротуары моют

Основные работы по уборке карельской столицы развернулись на Кукковке, в Первомайском и Октябрьском районах. Подрядчик круглосуточно вывозит смет с проезжих частей.

Техника подметает и моет проезжие части и тротуары. Днем на улицах задействовано двадцать спецмашин. Рабочие вручную убирают смет и мусор возле остановок и пешеходных переходов, на газонах и в труднодоступных для техники местах.

За качеством работ подрядчика следят специалисты комитета ЖКХ администрации города. // Фото petrozavodsk-mo.ru