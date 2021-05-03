В Петрозаводске продолжается ремонт проезжей части и тротуаров улиц

Подрядчик продолжает ремонт улиц столицы Карелии в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает городская администрация.

Сейчас 36 единиц специализированной техники и более 80 рабочих трудятся на трех объектах в разных районах города.

На улице «Правды» у перекрестка проспектом Невского дорожники приступили к устройству щебеночного основания тротуаров. Проезжую часть улицы продолжают асфальтировать.

На Лесном проспекте демонтируют старый бортовой камень и устанавливают новый. На Пряжинском шоссе фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие.

В рамках гарантийных обязательств устраняются выявленные замечания на объектах, отремонтированных в 2019-2020 годах.

За всеми этапами работ ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города. // Фото: petrozavodsk-mo.ru