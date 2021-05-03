Маршруты городского транспорта изменятся в Петрозаводске 9 мая

9 мая в Петрозаводске изменятся маршруты городского транспорта, сообщает городская администрация.

Троллейбус № 4 в этот день на линию не выйдет. Изменения коснутся троллейбусов № 1 и № 6, а также автобусов №№ 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25 и 26.

Автобус № 26 будет следовать двумя разрывными маршрутами: от Кемской улицы до улицы «Правды», а также от Чистой улицы до улицы Куйбышева и в обратных направлениях соответственно.

Маршруты, которые следуют по улице «Правды» вдоль площади Кирова, будут двигаться в объезд – по проспектам Александра Невского и Комсомольскому, через Красноармейскую улицу и площадь Гагарина.

Причиной изменений станет перекрытие улиц «Правды», Куйбышева, Пушкинской, а также проспекта Карла Маркса на время проведения массовых мероприятий в честь Дня Победы.

Подробнее с маршрутами можно ознакомиться в приложении, а с изменениями схемы движения транспорта 8 и 9 мая – на сайте городской администрации. // Изображения: petrozavodsk-mo.ru