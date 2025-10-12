Стоянку и остановку запретят еще на одном участке

С 13 октября стоянка и остановка транспортных средств будет запрещена в Петрозаводске, на участке улице Гоголя вблизи дома № 5. Об очередном изменении схемы движения сообщила Администрация Петрозаводска.

Администрация призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Между тем водители в соцсетях уже не подбирают приличных выражений в адрес городской власти: остановиться в центре карельской столицы становится попросту негде.