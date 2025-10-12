12 октября 2025, 18:27
Стоянку и остановку запретят еще на одном участке
Завтра изменится схема движения в центре Петрозаводска
Фото: Птз Говорит
С 13 октября стоянка и остановка транспортных средств будет запрещена в Петрозаводске, на участке улице Гоголя вблизи дома № 5. Об очередном изменении схемы движения сообщила Администрация Петрозаводска.
Администрация призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
Между тем водители в соцсетях уже не подбирают приличных выражений в адрес городской власти: остановиться в центре карельской столицы становится попросту негде.