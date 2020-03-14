14 марта 2020, 15:09
Россия

Сто человек ищут трех пропавших на Ладоге мужчин

Спасательную операцию серьезно осложняет шторм, на озере высокие волны

Около ста человек продолжают искать трех рыбаков, пропавших на Ладожском озере. Идет пятый день поисково-спасательной операции, сообщает 47news.

Напомним, молодых мужчин ищут с 10 марта. Трое рыбаков вышли на лодке в озеро из деревни Сторожно в Ленинградской области и пропали. Позже один из них дозвонился до полиции и сообщил о происшествии на воде.

Сегодня в поисках участвуют спасатели, волонтеры, родственники пропавших. Судно на воздушной подушке прочесывает акваторию Ладожского озера. Работы осложняются штормом - на водоеме сильная волна.

Сегодня спасатели обследуют берег Свирской губы - территорию у места впадения реки Свирь в Ладогу.

Накануне было обследовано 18 километров от деревни Загубье до Свирского маяка и небольшие протоки на островах Лисий и Олений. Ранее спасатели прочесывали территорию у границы Ленобласти с Карелией.

Обсудить
просмотр
164348
Метки: 
Ленинградская область
Ладожское озеро
Рыбаки
Спасатели
волонтеры
поиски