Сто человек ищут трех пропавших на Ладоге мужчин

Около ста человек продолжают искать трех рыбаков, пропавших на Ладожском озере. Идет пятый день поисково-спасательной операции, сообщает 47news.

Напомним, молодых мужчин ищут с 10 марта. Трое рыбаков вышли на лодке в озеро из деревни Сторожно в Ленинградской области и пропали. Позже один из них дозвонился до полиции и сообщил о происшествии на воде.

Сегодня в поисках участвуют спасатели, волонтеры, родственники пропавших. Судно на воздушной подушке прочесывает акваторию Ладожского озера. Работы осложняются штормом - на водоеме сильная волна.

Сегодня спасатели обследуют берег Свирской губы - территорию у места впадения реки Свирь в Ладогу.

Накануне было обследовано 18 километров от деревни Загубье до Свирского маяка и небольшие протоки на островах Лисий и Олений. Ранее спасатели прочесывали территорию у границы Ленобласти с Карелией.