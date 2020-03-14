14 марта 2020, 14:06
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Ранее поправки к Основному закону страны были одобрены Госдумой и Советом Федерации
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее сегодня на внеочередном заседании Совет Федерации принял постановление о рассмотрении региональными парламентами закона о поправках. Его поддержали все парламенты субъектов Федерации. До этого документ был одобрен Госдумой.
В законе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в основном законе. Также действующему президенту будет позволено баллотироваться на очередной срок в 2024 году.
Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля.