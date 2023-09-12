Стилист перечислила визуально омолаживающую одежду на осень

Стилист Диана Плиско назвала одежду на осень, которая визуально омолаживает женщину. Слова специалиста приводит издание Teleprogramma.pro.

Как отметила эксперт, на осень можно взять тренчкот или пальто силуэта оверсайз и сумку кроссбоди. Такой наряд отлично будет смотреться как на молодой женщине, так и на даме старше 40 лет. В этом образе границы возраста стерты, подчеркнула Плиско. Такой наряд на сто процентов визуально омолодит женщину, заявила стилист.

Помимо этого, эксперт посоветовала выбрать брючный костюм, жакет прямого кроя, широкие брюки палаццо под кроссовки или кеды, белую блузку и минималистичный ремень.

В целом для женщин зрелого возраста нет ограничений в выборе предметов гардероба, заметила специалист. По ее словам, осенью удачно будут смотреться вещи в минималистичном стиле с упором на благородные оттенки. Она порекомендовала носить изделия бежевого, коричневого, синего и серого оттенков. // Фото: unsplash.com / Jakob Owens