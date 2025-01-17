Стилист назвал вечный тренд в мужской одежде

Российский стилист Александр Рогов назвал вечный тренд в мужской одежде. Слова специалиста представлены в его Telegram-канале, на который подписаны 165 тысяч человек.

Как отметил эксперт, всегда будут популярными рубашки, брюки, шорты, куртки и аксессуары в клетку. Стилист приложил к посту фотографии манекенщиков в такой одежде.

На снимках модели были запечатлены во время дефиле в предметах гардероба с упомянутым принтом. Манекенщики примерили пальто, рубашки, шорты и пиджаки в клетку. // Фото: unsplash.com / Waldemar