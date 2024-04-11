Стилист назвал голые ноги абсолютным трендом весны и лета

Самую модную одежду весны и лета этого года назвал в беседе с радио «Говорит Москва» стилист Влад Лисовец. По его словам, это вещи из 2000-х годов.

В их числе – юбки и брюки на бедрах, украшенные стразами предметы гардероба, пиджаки с плечами. Но особо популярны короткие шорты и мини-юбки.

- Самый абсолютный тренд - голые ноги,

- заявил стилист.

Их можно сочетать с цветными колготками и гольфами, чтобы наряд не смотрелся совсем уж откровенно. // фото: freepik.com