11 апреля 2024, 18:15
Стилист назвал голые ноги абсолютным трендом весны и лета
Влад Лисовец посоветовал россиянкам носить мини-юбки и короткие шорты
Самую модную одежду весны и лета этого года назвал в беседе с радио «Говорит Москва» стилист Влад Лисовец. По его словам, это вещи из 2000-х годов.
В их числе – юбки и брюки на бедрах, украшенные стразами предметы гардероба, пиджаки с плечами. Но особо популярны короткие шорты и мини-юбки.
- Самый абсолютный тренд - голые ноги,
- заявил стилист.
Их можно сочетать с цветными колготками и гольфами, чтобы наряд не смотрелся совсем уж откровенно. // фото: freepik.com