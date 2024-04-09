Популярный в 50-х годах прошлого века предмет гардероба стал трендом

Одним из актуальных трендов этой весны стал предмет одежды, популярный еще в 50-х годах минувшего века. Об этом рассказал в своем Telegram-канале эксперт по стилю Александр Рогов.

По его словам, сейчас снова в моде капри - короткие брюки до середины голени.

- Очень спорный предмет гардероба, но жутко модный! Требует идеальной фигуры и длинных ног!

- написал стилист.

При этом он представил ряд образов с такими брюками. Капри могут быть из джинсовой ткани или обычной. Их можно сочетать с пиджаками, бомберами, кардиганами и жилетками. // фото: freepik.com