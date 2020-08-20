Станция переливания остро нуждается в донорах второй группы крови

Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах крови А(II) Rh(+/-). Доноров с этой группой крови просят в ближайшие рабочие дни посетить станцию переливания крови, сообщается в паблике учреждения.

Записаться на донацию можно по телефонам регистратуры +7965-8171-085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов. Сдать кровь можно с 8 до 13 часов в рабочие дни в Петрозаводске на улице Пирогова, 4-а.

Однако желающим сдать кровь стоит отложить на месяц визит на станцию переливания в случае признаков ОРВИ, посещения в последний месяц зоны повышенного риска (страны, регионы, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции) и контакта с теми, кто в последний месяц посещал зоны повышенного риска.