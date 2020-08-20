20 августа 2020, 15:28
Общество

Линейки 1 сентября в Карелии будут, но не для всех школьников

Такое решение сегодня озвучил в Кеми глава республики

Руководство республики приняло решение провести торжественные линейки 1 сентября только для «знаковых» классов, сообщил сегодня на своей странице в соцсетях Артур Парфенчиков.

Этот учебный год мы начинаем в условиях пандемии. Поэтому торжественные линейки 1 сентября проведем только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов с соблюдением всех противоэпидемических мер, 

– сказал глава республики.

Также он сообщил, что с директорами школ ведется работа над организацией того, как будут разведены потоки учеников.

Часть детей будут приходить на занятия через центральные входы, часть – через запасные. При этом важно составить расписание так, чтобы учащиеся не толпились в коридорах в перерывах между уроками.

Время школьных завтраков и обедов также скорректируют, чтобы в столовых не пересекались ученики разных классов.
 

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Карелия
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