В Карелии промышленный дизайн зародился на ОТЗ

Текст: Ольга Малышева

Эта экспозиция завершает серию выставок Национального музея Карелии «Лаборатория северного дизайна». Две из них сейчас работают в самом музее, и посвящены они графическому и предметному дизайну, а новая открылась на территории бывшего Онежского тракторного завода, где когда-то проходила главная заводская улица.

Тогда здесь нередко можно было увидеть «Онежцы», выкрашенные красной краской, —экспортный вариант серийной машины. Здесь они ждали отправки в Канаду, Бразилию, Вьетнам, Индонезию...

— «Онежцы» работали не только на всех делянках Северо-Запада , но и в 30 странах мира. Благодаря своей надежности, удачной компоновки на базе ТДТ-55 было создано 50 различных модификаций, это и лесовосстановительная машина, и плавающий трактор, пожарный, машина для геологов. Этот трактор в различных вариантах завод выпускал с 1965 по 2003 годы. С конвейера сошло около 200 тысяч тракторов. Поэтому когда в проекте «Лаборатория северного дизайна» мы задумались о том, что такое дизайн Карелии, то не смогли пройти мимо ТДТ-55 ,

— рассказывает автор проекта, ученый секретарь Национального музея Карелии Денис Кузнецов.

Дизайнер Евгения Маккоева, соавтор проекта, отмечает, что в ТДТ-55 даже таблички — это продуманная отличная графика. Все — на высоком профессиональном уровне.

— Сначала хотели сделать двухместную кабину, как у сороковки (трактор ТДТ-40 Минского тракторного завода), но получилось неудобно для тракториста и внешне выглядел тяжеловато. Отказались от этой идеи, разработали одноместную кабину. Она была не просто удобнее, увеличивала обзор, но благодаря в том числе и этому ТДТ-55 и внешне выглядел необычно. Он создавал ощущение полета, даже когда стоял, — рассказывает инженер-конструктор Александр Федорович Осипов.

— В зарубежных командировках, в Индонезии в частности, я показывал, как умеет летать наша «пятьдесятпятка». Это когда на пятой скорости резко затормозишь, мощный трактор остановится, и только покачивается. Люди вокруг рты открывают от изумления.

А все потому что создавали этот трактор люди, которые смотрели в будущее.

— Заместитель главного конструктора по новой технике Олег Васильевич Федосеев — это тот,человек, кто на меня произвел наибольшее впечатление, — вспоминает Александр Осипов. — Он умел фантазировать, генерировать идеи. Почти полвека назад мне,еще молодому инженеру, он говорил: «Представляешь, будет время, когда в лесу все будут делать машины»... И ведь так и случилось.

Может, таким прорывным получился ТДТ-55, первый в мире на гусеничном ходу, на базе которого можно было монтировать всевозможные технологические машины, потому что задумывали его, создавали, выпускали с конвейера люди во главе с директором завода Борисом Одлисом, влюбленные в свое дело, добросовестные, творческие, умеющие мечтать.

Создатели выставки об истории одного трактора благодарны заводчанам, которые щедро делились своими воспоминаниями.

Открытие выставки было немноголюдным. Музей и не планировал — пандемия все-таки, но он вместе с Союзом кинематографистов Карелии организовал прямую трансляцию на сайте Национального музея. Там можно ее посмотреть. Но еще лучше сходить на саму выставку, где представлены фотографии и документы из собраний Национального музея Республики Карелия и Галереи промышленной истории. Работать она будет еще месяц.