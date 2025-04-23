23 апреля 2025, 07:52
Происшествия

Стало известно, что горело вечером в Петрозаводске

Черный дым заметили петрозаводчане - с огнем боролись 17 спасателей
пожар на Восточной
фото читателя «Петрозаводск говорит»

В Железнодорожном районе Петрозаводска вечером 22 апреля произошел пожар. Пламя и дым видели горожане с Достоевской улицы.

Оказалось, что во дворе дома на улице Восточная полыхала двухэтажная деревянная хозяйственная постройка. Спасателей вызвали в 18:14.

Огонь охватил всю постройку к приезду пожарных. С возгоранием боролись 17 человек.

Постройку потушили. Но полупустое строение в результате пожара оказалось сильно повреждено. Причину пожара предстоит установить.

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Метки: 
пожар
хозяйственная постройка
Петрозаводск