Стало известно, что горело вечером в Петрозаводске

В Железнодорожном районе Петрозаводска вечером 22 апреля произошел пожар. Пламя и дым видели горожане с Достоевской улицы.

Оказалось, что во дворе дома на улице Восточная полыхала двухэтажная деревянная хозяйственная постройка. Спасателей вызвали в 18:14.

Огонь охватил всю постройку к приезду пожарных. С возгоранием боролись 17 человек.

Постройку потушили. Но полупустое строение в результате пожара оказалось сильно повреждено. Причину пожара предстоит установить.