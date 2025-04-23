23 апреля 2025, 07:52
Стало известно, что горело вечером в Петрозаводске
Черный дым заметили петрозаводчане - с огнем боролись 17 спасателей
фото читателя «Петрозаводск говорит»
В Железнодорожном районе Петрозаводска вечером 22 апреля произошел пожар. Пламя и дым видели горожане с Достоевской улицы.
Оказалось, что во дворе дома на улице Восточная полыхала двухэтажная деревянная хозяйственная постройка. Спасателей вызвали в 18:14.
Огонь охватил всю постройку к приезду пожарных. С возгоранием боролись 17 человек.
Постройку потушили. Но полупустое строение в результате пожара оказалось сильно повреждено. Причину пожара предстоит установить.