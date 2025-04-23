Мусор на улицах Карелии заметили не только в Госдуме, но и прокуратуре

Управляющие компании, глава Петрозаводска и региональный оператор получили представления с требованиями от прокуратуры. Речь о наболевшей проблеме – мусоре и контейнерных площадках.

Сотрудники прокуратуры Петрозаводска выборочно осмотрели места накопления отходов. Они установили, что управляющие компании и мэрия ненадлежаще содержат контейнерные площадки для сбора ТКО. Вдобавок, как отметили в прокуратуре, «Карельский экологический оператор» не соблюдает график вывоза мусора.

Итогом проверок надзорного органа стало то, что десяти руководителям десяти управляющих организаций, регоператору, сити-менеджеру внесли представления об устранении нарушений. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.

Ранее на сложную ситуацию с мусором в Карелии и нескольких других регионах обратили внимание в Госдуме. Перед этим в карельской столице прошли рейды по мусорным площадкам, где также были выявлены нарушения. © «Петрозаводск говорит»