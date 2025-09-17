17 сентября 2025, 11:27
Стала известна судьба пропавшей в Петрозаводске пожилой женщины
В столице Карелии нашли живой 76-летнюю пенсионерку
Фото "ЛизаАлерт"
В Петрозаводске завершен поиск пропавшей 76-летней женщины. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
По данным волонтеров, пенсионерка обнаружена живой. Неравнодушных горожан поблагодарили за помощь.
Напомним, местонахождение петрозаводчанки было неизвестно с 16 сентября.
Ранее сообщалось о том, что были найдены двое заплутавших в Карелии грибников. При этом судьба одной женщины остается неизвестной.