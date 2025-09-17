Стала известна судьба пропавшей в Петрозаводске пожилой женщины

В Петрозаводске завершен поиск пропавшей 76-летней женщины. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, пенсионерка обнаружена живой. Неравнодушных горожан поблагодарили за помощь.

Напомним, местонахождение петрозаводчанки было неизвестно с 16 сентября.

Ранее сообщалось о том, что были найдены двое заплутавших в Карелии грибников. При этом судьба одной женщины остается неизвестной.