Сразу трое умерли в Карелии от коронавируса

Республиканский оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщает о смерти еще трех пациентов в Карелии.

Петрозаводчанин 1966 года рождения, скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, жительница Петрозаводска 1939 года рождения и житель Петрозаводска 1950 года рождения, скончались в Республиканской инфекционной больнице. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 353 человек. Из этого числа заболевших – 299 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 258 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Сортавале – 7 человек, в Лахденпохье – 2 человека, в Пудожском районе – 12 человек (Пудож – 5, поселок Красноборский – 1, поселок Колово – 1, поселок Шальский – 1, поселок Кривцы – 4), в Сегеже – 3 человека, в Кеми – 29 человек, в Костомукше – 2 человека, в Кондопоге – 2 человека, в Олонецком районе – 9 человек (Олонец – 7, деревня Онькулица – 1, деревня Рыпушкалицы – 1), в Медвежьегорском районе – 5 человек (Медвежьегорск – 3, поселок Пиндуши – 2), в Прионежском районе – 10 человек (поселок Чална-1 – 1, село Заозерье – 7, поселок Мелиоративный – 2), в Пряже – 2 человека, в Лоухском районе – 5 человек (Лоухи – 4, поселок Сосновый – 1), в Беломорском районе – 2 человека (поселок Сосновец), в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Поросозеро – 1, поселок Пийтсиеки – 3 человека).

Выздоровели еще 56 человек: в Петрозаводске – 25, в Кондопожском районе – 6, в Костомукше – 8, в Медвежьегорском районе – 1, в Муезерском районе – 4, в Прионежском районе – 3, в Пряжинском районе – 1, в Сегежском районе – 8.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1568,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1297 случаев, по Северо-Западу – 1624,6.

Изображение из группы Коронавирус. Оперштаб Карелии